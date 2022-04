La lista de los artistas que intentaron seducir a Lucía Méndez sigue creciendo. Recientemente, la actriz mexicana aseguró que hace casi 40 años Chayanne estuvo tras de ella y era su fan.

Como confesó en el programa Con Permiso, el cantante puertorriqueño era muy joven cuando intentó conquistarla. Ocurrió por los años 80, justo antes de que Luis Miguel la convenciera de iniciar una relación amorosa.

Después de un evento en Miami, Chayanne fue a buscarla a la habitación donde se encontraba. En ese entonces, ella tenía 30 años y él tan solo 17. “Era algo así como mi fan perdido Chayanne, de verdad”, relató la artista.

Méndez explicó las razones por las cuales rechazó al intérprete de “Próvocame” aquella noche: “Entonces llegó y (me dijo) ‘Lucía’, que no se qué. Dije: ‘No, Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor’, y le dije: ‘No, ni maíz. No, no, Chayanne, vete a tu cuarto, mi vida, eres un bebé. No, mi amor, no. Vete. No, Chayanne’”, recordó la intérprete, de 67 años.

Además de su edad y su aspecto “de bebé”, la actriz de Colorina también explicó que lo veía “muy delgadito”.

El relato de la cantante de Corazón de Piedra no termino ahí. Méndez aseguró que, después de rechazar al joven Chayanne, tocaron insistentemente su puerta. “De pronto lo veo, dorado. Ahora resulta que tenía 17 y me dijo que tenía 20 (…). Yo con los pelos parados abro la puerta y (digo) ‘¿qué onda, Micky’?, me dice: ‘Tengo que hablar con alguien porque estoy muy triste’”, relató.

Ella no quería platicar, pero El Sol de México supo persuadirla y, con botella de champagne en mano, entró a su cuarto y empezó a platicarle. Luego de varias copas, Mendez ya se sentía muy ebria y terminaron pasando su primera noche juntos.