Esta semana, varios medios aseguraban que Shakira y Piqué se habían separado. Las fuentes, confirmaban que habían visto al futbolista en su departamento de soltero, incluso iban más allá y expresaban que él le había sido infiel a ella. Después de guardar silencio,Shakira ha confirmado lo que hasta ahora había sido un rumor. Lo ha hecho mediante un escueto comunicado que difundió su agencia de prensa. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señala el escrito.

Si bien la noticia explotó esta semana, un indicio del detonante pudo haber tenido lugar el pasado sábado 28 de mayo cuando la artista sufrió una crisis de ansiedad en su departamento. De acuerdo a lo que informó Hola este viernes, un testigo vio a la cantante, que estaba volviendo del Festival de Cannes, en medio de un ataque de llanto y muy desbordada en la puerta de su domicilio.

Asimismo, un punto importante ahora es el que se refiere a la custodia de Milan y Sasha, los pequeños hijos de la pareja. “La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, pudo leerse en las últimas horas en el medio El Economista, que aseguró que fuentes confiables les filtraron la información.

La supuesta infidelidad de Gerard Piqué

Medios internacionales como El periódico de Barcelona en su podcast Mamarazzis aseguraran que la cantante habría descubierto que su pareja la habría engañado con una modelo de 20 años.“Lo que me comentan a mí… Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’. Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”, señalaron Lorena Vázquez y Laura Fa, periodistas y conductoras del programa.

Shakira y Piqué ponen fin a su amor después de varios días de rumores.(Foto: Cordon).

Los rumores de esta supuesta crisis tienen en el filo de su asiento a los paparazzis, de hecho, algunos de ellos, de la agencia española Europa Presss, registraron un reciente encuentro entre la intérprete de ‘Inevitable’ y el futbolista. Además, se les vio en un coche y, desde afuera, los fotógrafos los interrogaron por estos rumores, pero no obtuvieron respuesta.