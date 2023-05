Andrés Soto Solís

Paulo César Wanchope salió a admitir su derrota con elegancia y felicitó a su rival por ser más contundente que su equipo.

“La explicación es sencilla, es un equipo contundente, que está muy bien, que va a pelear el título, hay que felicitar a Alajuelense por lo que está haciendo, duele mucho perder, duele salir de una instancia final, pero tenemos que ser críticos y aprender de todo esto, hemos venido de abajo en el torneo y hemos mejorado muchísimo.

Wanchope cambió su alineación para buscar contragolpear a Alajuelense, situación que su equipo no logró.

“Para atacar bien hay que defenderse, tuvimos contras y eso era lo que queríamos, por eso jugó Jeikel con Marcel en punta, en algunas salieron muy bien, pudimos contra restar muy bien a Alajuelense por las bandas y las triangulaciones que hacían, ahorita pudimos lanzar mejor pero no lo hicimos y tuvimos la capacidad de tener más la bola, pero no lo hicimos, esa calidad hay que mantenerla 90 minutos y menos con rivales de esta jerarquía”.

Cartaginés a pesar de quedar fuera de la etapa final logró cumplir la mayoría de sus objetivos.

“Los 4 equipos están para ser campeón, lamentablemente en esta ocasión no lo pudimos conseguir, sin embargo, creo que esta gestión ha sido buena, la primera vuelta fue complicada, logramos revertir algunas situaciones que estaban a lo interno, nos metimos a la etapa final y al torneo internacional que era uno de los objetivos, pero si nos faltó meternos a esa final”.

Sobre el golpe de Jeikel Venegas prefirió no ahondar mucho en la polémica del golpe.

“Tiene un golpe importante en el pómulo, ya quedará la administración y todos que puedan evaluarlo, pero si fue un golpe importante”.

¿Seguirá Michael Barrantes en el equipo?

“Lo de Michael es más él que quiera hacer, es un jugador de experiencia, que ha aportado mucho al club y es una decisión de él, ver cómo están sus ánimos, sus fuerzas para seguir y cómo está el club, aportó muchísimo y a pesar de su edad ha sido de los más regulares, ojalá se pueda llegar a un acuerdo”.

Por último le preguntaron sobre el rendimiento de Jordan Smith, a lo que el técnico cree que se mide con una vara diferente.

“El ambiente con Jordan ha estado pesado, desde el inicio de su carrera, lo mismo pasó con Junior (Díaz) e hizo lo que hizo en el mundial y bajó esas críticas, pero el muchacho hace 10 cosas buenas y 2 malas y ahí si se le critica, muchos compañeros cometen errores y no se hablan, que nos han costado partidos, pero si es Jordan se magnifican, hemos perdido y no por él, nos atacaron no por él, sino por un funcionamiento general”.