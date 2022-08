Cristian Castro ha causado grandes controversias al experimentar, de una forma muy libre pero criticada, con sus vestuarios y apariencia física.

Pues de tener una imagen sumamente seria y sin colores pasó a recrear la imagen de Miley Cyrus.

Y más recientemente ha teñirse el pelo de tonalidades pasteles y neones, sumándolo a divertidos peinados y looks.

Estas acciones personales le han costado ser blanco de constantes burlas y ataques en redes sociales.

Por lo que su madre, Verónica Castro, ya salió en su defensa.

La primera actriz una vez más demostró saber usar correctamente Twitter -rompiendo con el mito de una brecha tecnológica entre las redes sociales y la tercera edad.

Y fue el medio que decidió usar para defender y opinar sobre los radicales cambios de look de Cristian, el hijo que tuvo con El Loco Valdés.

“Ya viendo a Cris en Canta conmigo ahora, siempre sorprendiendo con sus looks”, escribió una fan, a lo que Verónica respondió. “Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie. Bien, ese es mi gallo, ¡vamos!”.

De inmediato más de un fan de la reconocida familia de artistas salió a aplaudir las palabras de la madre.

Así como algunas mamás que tienen hijos pertenecientes a la comunidad LGBT+

“En pleno 2022 y existen quienes no critican con el afán de burlarse, que ojo eso también está mal, sino con la intención de hacer menos a alguien que usa rosa en el cabello siendo hombre”.

“La verdad no es como que se vea bien pero eso a mí y a todos no les debería importar porque no somos nosotros mismos”.

“Increíble que en pleno siglo XXI y año 2022 existan personas que crean que tener el pelo así es sinónimo de ser homosexual, como si serlo también fuera algo malo o negativo”.

“Dejemos de opinar de la experiencia física de los demás, estamos en 2022″, escribieron.