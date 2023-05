Aumentar algunos montos que no se cambian desde hace 5 años, además valoran quitar el gol de visita como método de desempate.

Andrés Soto Solís/Daniel Martínez

La Unafut está en analisis de algunas reglas que podrían cambiar como la del gol de visita como método de desempate y la regla sub 20.

Así lo confirmó Vicky Ross, presidenta de la Unafut a Monumental.

“Esta ahorita abierta la ventana para que los equipos puedan sugerir variaciones al reglamento, se ha valorado eliminar el gol visita de manera de desempate y la regla sub 20″.

Además sorprendió que estarán analizando los montos de las multas, ya que no se modifican desde hace 5 años.

“Yo he hablado de la necesidad de hacer una revisión integral de los montos de las multas que tienen 5 años de no subirse y no revisarse. Hay que hacer una revisión de algunas que están desproporcionadas y otras que están muy bajas”.

El próximo torneo podrá venir con cambios positivos para el campeonato nacional.