Una mamá irrumpió en el aula de un colegio de Río Negro, Argentina, buscó y atacó al alumno que le hacía bullying a su hijo.

La mujer se encontraba muy alterada y entró a los gritos y preguntó quién era el culpable de las agresiones.

El hecho se produjo en una clase, donde, de acuerdo al diario La Nación, había constantes denuncias y reclamos de acoso contra su hijo.

Hechos

El momento fue registrado por una alumna del colegio CEM 1.

“Ya estoy podrida, vine 10 millones de veces”, decía la madre. “Ya les queda un año para egresar, sinvergüenzas de m****”, gritó la alterada mujer.

Posteriormente, empezó a preguntar quién era el adolescente que molestaba a su hijo.

Uno de los jóvenes que se encontraba en el fondo del salón levantó la mano y dijo: “Yo soy, yo soy”.

Tenía una gorra y estaba pegado contra la pared cuando la madre se abalanzó a toda prisa y le gritó: “¿Qué te pasa a vos con mi hijo?”.

En ese momento, la mujer empieza a golpear al menor con los puños.

Los compañeros del joven se acercaron a defenderlo, pero la madre, furiosa, empezó a golpear a todos los que se acercaban.

La profesora de la clase no pudo evitar el conflicto. Algunos de los presentes empezaron a hacer más alboroto desde sus pupitres y sillas, mientras otros se movían para no quedar dentro de la pelea.

No se conocen las circunstancias del hecho, pero en otro video se puede apreciar cómo los alumnos intentaron calmar a la madre y la separaron del acusado por bullying.

🔴 MADRE A LAS TROMPADAS CON UN ALUMNO

– Se cansó de que le hagan bullying a su hijo

– Fue al colegio, entró al aula y le pegó al chico apuntado

📍 Pasó en el CEM 1 de General Roca, Río negro.

➡️ Vía @diego_von pic.twitter.com/hgjzGlXT5x — Vía Szeta (@mauroszeta) November 2, 2022

Reacciones en redes sociales

Cientos de usuarios de redes sociales se refirieron a los hechos para señalar la inacción de las autoridades del colegio. También hubo comentarios que condenaron y aplaudieron el accionar de la madre.

“Es vergonzoso que las autoridades no vean ni traten el bullying en las escuelas. Llevar al límite a una madre, como toda madre reacciona”, escribió una mujer. Mientras que otra se quejó del sistema argentino de educación: “Esas son las políticas de inclusión que tenemos y los nuevos maestros, que no se preocupan por lo que pasa en su clase. Ahí falló la maestra primero y las autoridades después, no hicieron nada y no tomaron cartas en el asunto“.

Otro de los comentarios en Facebook giraban en torno a la capacitación para tratar temas como estos: “Lo que pasa la escuela no sabe cómo intervenir en estos casos, los maestros y profes se tienen que capacitar para intervenir porque quizá se pudo evitar el enardecimiento de esta mujer“.