Javier Acosta es un “cuidacoche” del departamento de Maldonado, al este de Uruguay. Así se le llama en el país a las personas que cuidan autos en la calle y a los que se les retribuye a voluntad del conductor cuando se va con su vehículo. Este hombre viajó a la ciudad de Minas, en el centro del país, para la 35° edición del Festival de Minas y Abril que se realizó realizó del viernes 1 de abril al domingo 3.

Además de contar con los shows de varios artistas nacionales, en el festival también se vivió un momento de mucha emoción cuando Acosta, que había ido al evento a ejercer de cuidacoche, ganó un auto nuevo en un sorteo.

El hombre había comprado el número de rifa 2.482 y el domingo por la noche ganó un automóvil Renault Sandero. Luego de que una niña sacara de adentro de un frasco gigante un papel con el número que había comprado el cuidacoche, al grito de “Olé, olé, Javier”, el hombre se subió al escenario donde sorteaban los números a recibir su premio frente a los aplausos de los presentes.

Según el propio Acosta, asiste todos los años al festival junto a su hermano, que vive en el departamento de Lavalleja, donde se encuentra la ciudad de Minas. “Lo que más me llegó y me causó más satisfacción de todo fue la ovación de la gente. Eso fue lo que me conmovió más, no tanto por el premio; me transmitía felicidad”, expresó el ganador a Subrayado.

Hace más de 20 años que Acosta se dedica a cuidar autos en distintos puntos del país, usualmente donde haya más movimiento porque las propinas serán mayores. Por ejemplo, en el parador de la playa Bikini, en Punta del Este, realiza servicios de valet parking.

La entrevista le fue realizada en el Hospital de Maldonado porque allí estaba su pareja realizándose un estudio ginecológico para determinar el sexo del bebé que esperan. “Esta vino con un 0 kilómetro abajo del brazo”, dijo.

Cuidacoche en Uruguay

En Uruguay, un cuidacoche puede ganar hasta 400 pesos uruguayos por día (10 dólares americanos) por trabajar en una cuadra ocho horas. En 2019, la Intendencia de Montevideo contaba con alrededor de 2.000 trabajadores informales de este tipo.

En 2017 se publicó en la Revista de Análisis Económico un estudio de José María Cabrera y Alejandro Cid sobre los cuidacoche en Uruguay. Ese análisis generó que la política de formalización por parte de los gobiernos departamentales exista porque, según el informe, este eleva el estatus del cuidacoche en tanto que la actividad comience a ser legitimada por el sistema. Sin embargo, eso no hace que el trabajo deje de pertenecer al mercado informal.

El estudio advierte que otorgar un derecho de usufructo, es decir que se les asigne una cuadra a cada uno, puede significar para el cuidacoche mayor seguridad laboral. Sin embargo, la formalización exige existir legalmente en sociedad, por los trámites básicos que se requieren para adquirir el permiso, y en muchos casos eso es un problema porque no tienen la documentación al día.