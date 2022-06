La semana pasada, la música y actriz de 29 años debutó con mechas balayage, peinado hasta la cintura y elegante flequillo en todas las redes sociales. La estrella de Only Murders in the Building presentó su nuevo cabello en una serie de TikToks, incluido un sketch con un fragmento de sonido de TLC’s Unexpected y un tutorial de maquillaje con productos Rare Beauty.

Y ahora, los estilistas detrás del look (el equipo del estudio de peluquería Nine Zero One con sede en Los Ángeles) están compartiendo una mirada tras bambalinas de cómo transformaron la melena y el flequillo texturizados de la estrella en un nuevo peinado espectacular. En un carrete de Instagram compartido por el salón, se ve a las estilistas Riawna Capri y Nikki Lee soplando el corte asimétrico de Gomez y barriendo su flequillo hacia un lado.

Luego aplican extensiones de color marrón claro resaltadas con un sutil tono cobrizo de Great Lengths para lograr el aspecto degradado. Terminan el proceso recortando su flequillo y soplando su cabello nuevamente para obtener más volumen. “¡Aquí hay una excelente manera de transformar el cabello de sus clientes sin tener que teñirlo en absoluto! ¡Solo agregue extensiones! ¡Para @selenagomez, agregamos un castaño rojizo @greatlengthsusa para crear un nuevo look de verano para ella! ¿Qué opinan? 😻“, subtitularon el video.

Si bien la cantante de “Who Says” aún no ha mostrado mucho de su estilo, su reciente video de TikTok nos dio una idea de cómo lo lucirá para el calor del verano. Mientras filmaba en un bote, se la vio luciendo dos trenzas desprolijas con piezas laterales que enmarcaban, que usó con un conjunto informal y aros dorados. La magnate de la belleza se ha divertido expandiendo sus horizontes de peinados en los últimos meses.

En marzo, debutó con un bob corto ondulado y flequillo rizado frontal con una publicación de Instagram que desde entonces ha obtenido más de siete millones de me gusta. “Pelo nuevo, ¿quién es?” escribió en la selfie. La apariencia fue un cambio dramático de su estilo anterior de longitud media y flequillo cortina de los años 70.