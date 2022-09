El francés no se cansó de recalcar que Keylor Navas es el número dos.

“Gigio es el número 1, Keylor el número 2” así sentenció Christophe Galtier, técnico del Paris Saint Germain.

Galtier no tiene entre sus planes poner a competir a los arqueros y se decantó por Donnarumma.

Sin embargo la esperanza no muere del todo para Navas, el tico va a tener la oportunidad de jugar algunos partidos con su equipo.

“Ahora que la ventana de fichajes ha terminado, no me prohíbo pensar en si Keylor no debería, como cualquier número 2, jugar alguna vez para anticipar la suspensión o lesión”.

Keylor seguirá siendo el plan b de Galtier y lo tomará en cuenta para evitar una lesión o cuando Donnarumma se lesione.