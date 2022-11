Costa Rica viene de una dura derrota en su estreno en la Copa Mundial de Catar 2022 contra España , pero apunta a resurgir ante Japón . En ese sentido, Luis Fernando Suárez remarcó la importancia de levantar la parte anímica y aseguró que el partido del domingo será diferente.

«Luego de la caída frente a España, a lo interno, conversamos y el grupo tuvo mucha altura para hacer autocrítica. Los jugadores saben de la responsabilidad que tienen y de lo que cada uno no hizo ante España», aseguró el técnico de 62 años durante la conferencia de prensa.

Si bien la derrota por 7-0 cayó como balde de agua fría en Los Ticos, Suárez dejó en claro que sigue «confiando en el trabajo y capacidad de su grupo». Sobre lo que esperan en el segundo duelo, el técnico afirmó que «contra Japón la diferencia tiene que ser totalmente diferente».

«Antes no éramos los más buenos luego de los resultados positivos y ahora no somos los más malos. Uno renace si se murió y nosotros no estamos muertos», agregó el técnico colombiano respecto a lo que significa el próximo encuentro y también la «oportunidad de renacer» en el grupo.

En cuanto a lo que dejó el debut, Suárez fue autocrítico y cerró: «Esto lo debemos tomar para aprender y corregir muchas cosas, aprovechar determinadas situaciones tanto en la parte emocional como moral y que esto no se tome como algo de lo que ya no se puede hacer nada».

La caída en el debut dejó a Costa Rica en el último lugar de la tabla, como consecuencia de la diferencia de gol. No lo tendrá nada fácil frente a Japón, que viene de dar una de las sorpresas tras remontar y vencer por 2-1 a Alemania, uno de los principales candidatos al título.

Foto: EFE