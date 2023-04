A través de su cuenta de Instagram, la cantante barranquillera envió un emotivo mensaje de despedida. A primera hora, hizo una publicación en el formato de historias de esta red social, en la que subió una foto de la vista desde su avión privado con unas cortas palabras. Después, con una fotografía en la sección principal de su cuenta, compartió un mensaje en el que “abrió su corazón”, y lo hizo principalmente para agradecer.

Con el estilo que la caracteriza, por el cual recibe el cariño de tantas personas en el mundo, la intérprete colombiana le dedicó unas palabras a la ciudad que fue su hogar por más de 10 años, en la que se enamoró del padre de sus hijos y en la que los vio nacer y crecer en su primera etapa de vida.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, fueron las primeras palabras de Shakira en su mensaje.

Además, escribió una serie de declaraciones en las que se presentaron varias interpretaciones, algunas, en las que habría señalado que definitivamente se fue con su corazón roto, tras la infidelidad de Gerard Piqué, y, otras, en las que solo se dedicó a recordar momentos felices en compañía de su familia y amigos.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona”, se lee en el mensaje de Shakira, en el que manifestó su agradecimiento, tanto a la ciudad, como a las personas con las que compartió estando allí.

“La ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, comentó la intérprete de Monotonía, en su publicación de despedida.

“Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, concluyó

Shakira y sus hijos emprendieron el vuelo con destino a Miami, otra ciudad costera en la que vivirá la colombiana. En la mañana del 2 de abril, la intérprete colombiana llegó al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Lo hizo en una camioneta, ligera de equipaje y con sus dos hijos de la mano.

Cuando llegó al aeropuerto, se bajó del asiento del copiloto, abrió la puerta trasera de la van y allí se bajaron sus hijos. En ese momento fue abordada —como es costumbre— por la prensa catalana; pero Shakira no dijo nada, simplemente esperó a que Sasha descendiera del vehículo, luego lo hizo su hermano mayor, Milan, y continuó su camino rumbo al avión.

Sin embargo, la cantante colombiana decidió darse la vuelta y enviar un beso de despedida a los periodistas, quienes la presionaron y difamaron de ella y su familia durante varios meses, desde que fue oficial la noticia sobre su ruptura. Shakira se despidió por todo lo alto.

Además de la publicación que hizo la barranquillera, se conoció la hora y el momento en el que finalmente su vuelo despegó. La imagen de su avión fue revelada por el fotógrafo y paparazzi, Jordi Martín, el periodista que más ha seguido los pasos de la separación de la famosa pareja.

En esa publicación, el comunicador español escribió lo siguiente: “Ya está. Ya se fue. @shakira se despidió para siempre de Barcelona”.