Ya se van a cumplir dos años desde que la novela de Shakira y Piqué se hizo famosa.

Luego del lanzamiento de la canción Te Felicito, surgieron muchos comentarios de que esta canción era para Piqué y dio el nacimiento de muchos rumores.

Entre ellos, fue aquella que aseguraba que Shakira se había enterado que Piqué le había sido infiel por un frasco de mermelada.

Según rumores que nunca fueron confirmados, Shakira llegó a la casa que compartía con Piqué y se dio cuenta que la mermelada se había acabado, algo que llamó la atención de la cantante debido a que ni sus hijos ni el ex-jugador de Barcelona son muy devotos a esta conserva. Fue a partir de aquí que Shakira comenzó a unir hilos y descubrir que su pareja tenía una aventura.

Todas estas señales apuntaban a que los rumores eran verdad. Sin embargo, en su más reciente conversación con The Sunday Times, Shakira se encargó de desmentir la teoría.

“No son verdad”, se limitó a decir la cantante que además, insistió en que no sabe de donde habían salido todos estos rumores. No obstante, muchos fanáticos aseguran que fue la misma Shakira quien lo reveló en una entrevista con el programa español Socialité, aunque esta conversación no ha sido encontrada en la red.

Lo que sí confirmó Shakira fue que su carrera se mantuvo en un hiatus mientras era esposa de Gerard Piqué, esto para no entorpecer la trayectoria del jugador en el equipo blaugrana.

“Durante mucho tiempo aparqué mi carrera para estar al lado de Gerard, para que él pudiera jugar al fútbol. Hubo mucho sacrificio por amor”, confesó Shakira a The Sunday Times.