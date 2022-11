Luego del triunfo de Argentina por 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos, Lionel Scaloni analizó lo que dejó el amistoso y se refirió a cómo llegan sus dirigidos a la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022.

«Fue un partido incómodo, tanto por el rival como por la fecha en que se jugaba: no era fácil jugar a seis días del inicio del mundial. Había bastante riesgo y lo sacamos adelante. Por eso en el entretiempo intentamos administrar los minutos de algunos chicos», señaló el entrenador en primer lugar.

«En el segundo tiempo nos desdibujamos un poco, pero en el primer tiempo estuvimos bastante bien más allá de algunos desajustes que son normales teniendo en cuenta las dificultades que presentaba la fecha del partido», agregó.

Por otro lado, consultado por su diálogo con los jugadores respecto al temor por una posible lesión, el santafesino respondió: «A los jugadores no les podés decir, ‘no metas la pierna’. Algunos no jugaron por precaución, tenían alguna molestia y por eso no los arriesgamos. El resto ha jugado, y el que está bien ha jugado los minutos que ha podido».

Además, sobre los futbolistas que acarrean molestias, Scaloni comentó: «Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Tenemos tiempo, por suerte o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad».

«Hay jugadores que no están bien, es evidente, hay varios que quedaron afuera de la convocatoria porque no podían jugar. Yo no te puedo garantizar que esos jugadores estén bien. En principio lo están, pero hay que ser cautos porque por algo quedaron algunos afuera y hemos dosificado los minutos», continuó.

Asimismo, el ex lateral derecho explicó que la línea de cinco defensores se debió a que no quería hacer jugar ni a Nicolás Tagliafico ni a Marcos Acuña, a la vez que afirmó que «fue una manera de probar y ver».

Por último, Scaloni declaró: «Ahora a pensar en lo que viene. Mañana haremos un entrenamiento de descanso y preparemos el partido contra Arabia Saudita, que va a ser difícil por todas las connotaciones que tiene: es el primer partido del Mundial, se juega a la una del mediodía y porque es un buen equipo también».

Foto: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images