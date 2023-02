Ronaldinho Gaucho es uno de los futbolistas más queridos y recordados por los amantes del fútbol.

Por eso, fue uno de los invitados de la jornada 8 de la “Kings League”, liga de fútbol 7 amateur que preside Gerard Piqué.

Dinho, jugó con el club “Porcinos F.C”, del famoso streamer Ibai Llanos y regaló un curioso momento.

Previo a la tanda de penales, a Ronaldinho le pidieron que tirara un penal tipo “shootout”, donde debía correr desde la mitad de la cancha hasta el área.

Sin embargo, tras el árbitro explicarle cómo se tira el penal, Ronaldinho dio una curiosa y graciosa respuesta.

“No me gusta correr, poned a otro, yo no voy a estar corriendo. Estás loco” dijo el legendario astro brasileño.

Video: Transmisión Kings League.

Y así fue, Ronaldinho no tiró su penal tipo “shootout” y el equipo para el que jugaba, Porcinos F.C, perdió ante sus rivales de la jornada: Pío F.C.

Incluso los comentaristas de la trasmisión se rieron de la respuesta de Ronaldinho al árbitro central.