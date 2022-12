El extremo de Inglaterra Raheem Sterling fue descartado en el umbral del partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022 de este domingo contra Senegal por “motivos familiares”, según informó su selección. Y la incertidumbre ganó la escena.

“Raheem Sterling no está disponible para la selección de los ‘Tres Leones’ esta noche (domingo) ya que está lidiando con un asunto familiar”, reportó la cuenta oficial de Twitter de Inglaterra. Así, ni siquiera estuvo presente en el estadio en el triunfo por 3 a 0 frente a Senegal.

El punta del Chelsea, de 27 años, había sido titular en los dos primeros partidos de la fase de grupos (disputó 71 y 68 minutos, respectivamente) y anotó un tanto y regaló una asistencia en la goleada inicial 6-2 sobre Irán. En el tercer y último partido del miércoles ante Gales, Sterling no saltó al terreno de juego.

El wing es un fijo de las alineaciones de Inglaterra bajo el mando del técnico Gareth Southgate, participando en el anterior Mundial de Rusia 2018 y en la Eurocopa en 2021, en la que el combinado alcanzó la final, que temrinó perdiendo frente Italia en la tanda de penales.

En la delantera de los octavos ante Senegal, formaron el capitán Harry Kane flanqueado en los extremos por Bukayo Saka y Phil Foden. Vale remarcar que Sterling, ex Manchester City, no acarreaba ninguna molestia. Recién luego del cotejo se conocieron las razones de su partida: ladrones irrumpieron en su hogar, con su familia dentro de la propiedad. Medios británicos hablan de un “momento de terror”.

El entrenador Gareth Southgate dio detalles en la conferencia de prensa: “Está volando de vuelta a Inglaterra. Necesita tiempo con su familia para afrontarlo y no quiero ponerle ninguna presión para que lo afronte. ¿Volverá para la siguiente fase? No lo sé. La prioridad para él en este momento es estar con su familia”. “Hay ocasiones en las que el fútbol no es lo más importante”, justificó.