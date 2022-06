"Lo miramos muchas veces y pensamos: 'No podemos rescatar eso'", dijo Brian May sobre la pista nunca antes escuchada, grabada para The Miracle de 1989.

Prepárate para escuchar una nueva canción de Queen, con el vocalista original, el difunto Freddie Mercury. En una entrevista en BBC Radio 2 durante el fin de semana, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor de Queen revelaron que encontraron una canción nunca antes escuchada grabada por la banda con Mercury antes de que el legendario vocalista muriera a los 45 años.

“Encontramos una pequeña joya de Freddie que nos habíamos olvidado“, dijo Taylor, de 72 años, a la presentadora Zoe Ball. “Y es maravilloso. De hecho, fue un verdadero descubrimiento“. Según Taylor, es probable que los fanáticos lo escuchen pronto: “Es de las sesiones de The Miracle, y creo que saldrá en septiembre”.

Originalmente grabado para el álbum de la banda de 1989, que generó los sencillos “I Want It All”, “Breakthru”, “The Invisible Man”, “Scandal” y la canción principal “The Miracle”, May, 74, dijo que han estado discutiendo si lanzar o no la pista desde hace algún tiempo. “Estaba como escondido a simple vista”, explicó sobre la canción, cuyo título se desconoce actualmente. “Lo miramos muchas veces y pensamos: ‘Oh, no, realmente no podemos rescatar eso'”.

Recientemente, sin embargo, cambiaron de opinión, gracias a una nueva opinión. “Pero, de hecho, volvimos a entrar y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: ‘Está bien, podemos hacer esto y esto'”, reveló May. “Es como unir pedacitos. Pero es hermoso. Es conmovedor“. “Es una pieza muy apasionante“, detalló Taylor.

Queen ha lanzado póstumamente grabaciones con la voz de Mercury antes, más recientemente en el álbum recopilatorio Queen Forever de 2014. El conjunto de discos múltiples incluía tres canciones nunca antes escuchadas: “Let Me in Your Heart Again”, “Love Kills” y “There Must Be More to Life Than This” con el difunto Michael Jackson.

Antes de Queen Forever, Mercury apareció parcialmente en el último álbum de estudio de Queen, Made in Heaven de 1995, que se grabó antes y después de su muerte.