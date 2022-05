Cristina Cárdenas, una antigua coordinadora de figuración habló de los supuestos desaires que hizo Shakira.

“A Shakira no se la puede mirar, no le puedes hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, comenzó explicando la directora a cargo de los actores que hacen de extras en los videoclips de la cantautora al programa argentino Intrusos.

Y añadió: “Ella es mandona, un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos”.

Cárdenas añadió que “si hay alguien que brilla más que ella, Shakira lo echa”. “Dijo ‘tú no, tú fuera’ así señalando con el dedo. Se me cayó una ídola“,

Además, aseguró que nadie quiere hacer rodajes con ella debido lo complicada que es a la hora de trabajar.

Otras acusaciones

La cantante se enfrentó a una demanda por parte de dos exempleados de Bogotá en 2012. Maritza Isabel de Ávila y Divier Enrique Hernández ofrecieron una rueda de prensa con su abogado, el también colombiano Abelardo de la Espriella, donde explicaron por qué demandaron a la artista y a su empresa ante un juzgado de Barcelona por “despido nulo y subsidiariamente improcedente”. También contaron que después de esto vivieron amenazas de muerte anónimas.

La artista ha sido acusada de malos tratos laborales. (Foto: Instagram @shakira).

De Ávila trabajó durante 24 años en la limpieza, las compras y la cocina al servicio de Shakira. Mientras, Hernández fue once años su chófer y cocinero. Su rechazo a preparar el pollo fue el que habría generado una discusión con la artista.

“Sabes, así no me sirves para nada, lárgate de aquí. Las personas que trabajan para mí tienen que trabajar hasta que me dé la gana. Vete, ya no quiero verte, fuera de mi casa… ya veré qué hago contigo“, le habría dicho supuestamente Shakira, según consta en la demanda.

La demanda exponía un informe médico que mostraba que, “tras las amenazas de muerte y el quebranto a la dignidad”, los exempleados presentaban un “cuadro de ansiedad inespecífico y el síndrome depresivo reactivo”.

Por su parte, los representantes de la cantante en Colombia mantuvieron su política de silencio.