El pasado 4 de diciembre, el programa español “Fiesta” informó que, Gerard Piqué y Clara Chía habían terminado su relación.

Según detallaron, aparentemente la novia de Piqué no soportó la presión mediática y Gerard extrañaba a Shakira, este jueves 8 se desmintió la información.

Pero toda esta información fue desmentida, luego de que el portal Vanitatis pudo comunicarse con una persona cercana a la pareja que negó la información.

“No sé de dónde ha salido la noticia, pero no y no. No han roto, siguen juntos. Todo está como antes. Nada de crisis, ni temas raros”, contó al medio.

El informante añadió que “esta semana hay testigos en la empresa y dan fe de que están juntos”.

Los rumores surgieron pocos días después de que la pareja fue captada dándose un beso en la Copa Davis.

Las razones que habrían levantado sospechas de una supuesta ruptura

Según el programa ‘Socialité’, el exfutbolista echaría mucho de menos a Shakira, lo que habría afectado la relación con Clara.

Además, no la pasa bien al estar alejado de sus hijos.

El medio español OK Diario captó a la pareja aparentemente discutiendo, lo que habría levantado sospechas de la crisis que supuestamente atravesaban.

A eso se le sumaría el acoso de la prensa, algo que la joven de 23 años no habría soportado.

Vanitatis reportó que Chía no ha acudido a las oficinas de Kosmos, pero trabaja desde casa y también porque se ha ocupado de algunas diligencias de los proyectos.