Tres periodistas argentinos analizaron la derrota del PSG ante el Borussia Dortmund y uno de los puntos determinantes de su analisis fue la falta de seguridad en el arco del equipo francés y el por qué no juega Keylor Navas.

La Secta Deportiva es un canal con más de millón y medio de seguidores y señalan que Keylor Navas debería ser el arquero de vuelta en la semifinal en Paris.

Los panelistas empiezan desarrollando el tema de Keylor Navas sobre la seguridad que da el tico en partidos importantes.

“Keylor Navas siempre respondía, son arqueros que tienen responsabilidad o no y sabes que son garantías en partidos importantes, no ganas 3 Champions, Keylor te salvaba una partido por partido, era una garantía, había un momento en la tercera Champions de Keylor, que hacerle un gol a Navas era costoso, Messi era especialista en hacerle goles a Casillas y Messi sufría para hacerle gol a Navas”.

Posterior los panelistas señalaron que a pesar de que se ha hablado que una de las limitantes del tico era su nacionalidad, analizan que también podría ser por su pasado en el Real Madrid.

“Se habló mucho que Luis Enrique convocaba mucho jugador del ADN Barca ¿Será eso que pasa con Keylor?”.

¿Qué debería hacer Luis Enrique para la vuelta?

Además ven como un regalo seguir utilizando a Donnarumma como arquero titular en la vuelta ante el Borussia Dortmund.

“Luis Enrique sería capaz de regalar la única Champions que va a tener con Kylian Mbappé, los partidos se ganan con las áreas, tenés el que te gana en el área contraria, no tiene el arquero que te gana tu propia área, la pregunta es si Luis Enrique sería capaz de regalar la Champions por no usar un ex arquero del Real Madrid”.

La Secta también minimizan el impacto que tiene Donnarumma en los momentos importantes para el PSG.

“Todos los equipos campeones tienen un gran arquero, hoy el Paris Saint Germain no tiene un gran arquero, si lo tiene pero está en el banco, Donnarumma es un arquero normal, para atajar en la Liga de Francia te sobra, pero para las grandes competencias no ha demostrado estar a la altura”.

Incluso resaltan que Lionel Messi prefería que atajara el tico.

“Te digo algo, Messi en el PSG lo prefería a Keylor”.

Otro de los grandes temas que han rodeado la suplencia de Keylor Navas ha sido el marketing sobre el italiano.

“Luis Enrique termina eligiendo el marketing sobre el fútbol, no hay una explicación”.

Por último le avisan a Luis Enrique “estás a tiempo de corregirlo”.

“Tener un arquero que no te salva nunca y tener un arquero que si, hay un arquero que pierde partidos y otro que si, quién está atajando: el pierde partidos, quién está en el banco: el gana partidos, la lógica de Luis Enrique, estás a tiempo de corregirlo”.

