¿Te imaginas pagar por vivir en la casa de tus padres? Ese fue el caso de Kylee, una joven proveniente de Texas, Estados Unidos, que a sus 19 años tenía que pagar entre US$200 y US$300 mensuales a sus papás Cody y Erika por el “alquiler” con el fin de “prepararla para la adultez”. Así lo informó el medio Daily Mail.

La pareja tomó esta decisión en 2022, cuando Kylee aún estaba en la escuela. “El objetivo de cobrarle el alquiler era que ella se diera cuenta de que no todo es gratis (…) Cuando una persona entra en el mercado laboral, tiene que ser responsable de su propio alquiler y comida”, explicó el padre.

En mayo de 2022, Kylee se graduó y comenzó a pagar mensualmente los 300 dólares a sus padres por vivir ahí. No obstante, si la joven se encargaba de sus propias compras de supermercado, solo debía pagar 200 dólares.

La madre admitió que inicialmente calificó como exagerada la medida, pero aun así decidieron continuar. Nueves meses es lo que duró esta dinámica con los pagos de puntuales de Kylee. Este 2023, la joven logró independizarse, por lo que sus padres consideraron que la medida fue exitosa.

Sin embargo, al conocerse este caso, surgieron varios comentarios divididos en las redes sociales. Por un lado, los usuarios aplaudieron la iniciativa, pues sería una lección para las siguientes generaciones. Por otro lado, creyeron que no era correcta, ya que complicaría la relación entre los padres y los hijos.

“Un no definitivo para mí… Sé que es raro, pero siempre ayudaré a mis hijos sin importar la edad”, “Mis padres me dieron unos 6 meses antes de cobrar el alquiler. Me ayudó a aprender a administrar mejor mi dinero. Me lo devolvieron cuando me mudé”, “Nuestra regla es que, si está en educación a tiempo completo, nuestra casa es gratis, pero de lo contrario se paga el alquiler”, “Entonces, cuando cumpla 80 años y necesite cambiar su dependencia y baño, ¿debería cobrarle?”, fueron algunas reacciones de los usuarios.