Quince años después de su separación, la legendaria banda de rock británica Oasis ha confirmado su regreso a los escenarios.

El anuncio fue realizado este martes, tras una esperada reconciliación entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes protagonizaron una famosa pelea en camerinos que llevó a la disolución del grupo en 2009.

Los fans de Oasis, que durante años mantuvieron la esperanza de una reunión, se sorprendieron al ver un video en las redes sociales oficiales de la banda, en el que se leía: “¡Está sucediendo! (¡Es real!)”. En el mismo post, el grupo añadió: “Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado”, acompañado de una fotografía de los hermanos Gallagher juntos.

Inicio de la gira y fechas confirmadas

La tan esperada gira, titulada Oasis Live ’25, dará inicio el 4 de julio en Cardiff, Gales, y continuará en Mánchester, la ciudad natal de los Gallagher, con cuatro conciertos programados.

Posteriormente, el tour se trasladará a Londres, donde la banda ofrecerá cuatro noches en el icónico estadio de Wembley, seguido de presentaciones en Edimburgo y Dublín.

Estas fechas serán los únicos conciertos de Oasis en Europa el próximo año, y se espera que las entradas, que saldrán a la venta el 31 de agosto, se agoten rápidamente debido a la alta demanda anticipada.

Además de las fechas europeas, Oasis planea extender su gira a otros continentes, aunque los detalles específicos de estos conciertos internacionales aún no han sido anunciados.

La banda ha prometido un repertorio lleno de sus clásicos, lo que sin duda emocionará a los seguidores de su música.

Un legado de éxitos y conflictos

La noticia de la gira coincide con el trigésimo aniversario de su álbum debut Definitely Maybe, lanzado el 29 de agosto de 1994.

Este disco, junto con su sucesor (What’s the Story) Morning Glory?, definió el sonido del britpop en la década de 1990 con himnos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”.

A pesar de su éxito musical, la banda a menudo estuvo marcada por la tumultuosa relación entre Liam y Noel Gallagher.

La disputa culminó en una violenta pelea en los camerinos del festival Rock en Seine de París en 2009, que resultó en la ruptura de la banda y una guerra de palabras entre los hermanos que se prolongó por más de una década.

Reconciliación inesperada y miras al futuro

La reconciliación de los Gallagher no fue el resultado de una revelación repentina, sino de un proceso gradual de toma de conciencia, según anunciaron el martes.

Los rumores sobre un posible regreso comenzaron a intensificarse a principios de 2023, cuando Noel adoptó un tono más conciliador en entrevistas, dejando abierta la posibilidad de una reunión.

Este cambio de actitud culminó con un gesto significativo de Liam, quien dedicó la canción “Half the World Away” a su hermano durante un concierto reciente.

Finalmente, el domingo pasado, un misterioso mensaje proyectado en las pantallas al final de un show de Liam en Londres marcó el camino hacia el gran anuncio del regreso de Oasis, previsto para el 27 de agosto a las 8 de la mañana.

El renacimiento de Oasis ha comenzado, y sus seguidores alrededor del mundo se preparan para una de las giras más esperadas de la década.