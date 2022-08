Arianny Tenorio, pareja del famoso youtuber, Lusito Comunica, compartió que fue víctima de acoso callejero y recordó que incluso ha recibido comentarios xenofóbicos.

En sus redes sociales, la modelo contó lo que sucedió, mientras caminaba rumbo a un restaurante a desayunar.

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas, no me pienso quedar callada porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas.”, dijo al principio.

Arianny Tenorio, relató que esta no es la primera vez que le ocurre algo similar, pues hace cinco años sufrió acoso a bordo de una unidad del Metrobús.

Entre lágrimas de rabia, tal como expresó ella misma, Arianny hizo un llamado para que este tipo de actitudes se erradiquen y sobre todo, que se marque un alto ante el acoso calle