Keylor Navas hace oficial su salida del PSG, este domingo se despedirá del Parque de los Príncipes, si así Luis Enrique lo decide y lo coloca de titular.

Navas se lleva muchos títulos con el equipo parisino y quizás cargará por mucho tiempo más, ser del selecto club que llevó al PSG a su única final de Champions League.

Keylor Navas se llevará entre sus vitrinas 9 títulos ganados con el PSG, además el 25 de mayo podría sumar una nueva en la final de Copa de Francia.

Así se despidió Keylord:

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”.

Keylor Navas en Instagram