Este 24 de mayo, Anna Mae Bullock, conocida globalmente como Tina Turner,falleció a los 83 años. Si bien, aún no se han confirmado las causas de muerte, en 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal y desde entonces lidiaba con esa enfermedad.

Según un portavoz de Tina, la cantante falleció de manera pacífica en su casa de Küsnacht en Suiza.

La música de Tina marcó a toda una generación, y es por eso que hacemos una recopilación de aquellas canciones que la convirtieron en la única e irrepetible “Acid Queen”.

Proud Mary

Original de Creedence Clearwater Revival, esta pieza ha sido versionada infinidad de veces por decenas de artistas. Sin embargo, la versión que Tina grabó junto a su esposo y figura del rock, Ike Tuner, se convirtió en un clásico inmediato que ha sido inmortalizado en varias cintas de Hollywood. La pareja no se quedó conforme con recrear la pieza de Creedence, sino que la hizo explotar con una instrumentación única que se traduce en una inyección de pura adrenalina.

I Don’t Wanna Lose You

Ya como solista, Tina Turner lanzó la pieza I Don’t Wanna Lose You como parte del álbum Foreign Affair de 1989. Si bien el álbum pasó sin pena ni gloria (a excepción de otra pieza icónica), esta emotiva y enérgica balada destacó y demostró que con más de 20 años dentro de la industria musical, Tina aún tenía mucho que ofrecer. Cabe mencionar que la pieza fue escrita por el guitarrista, productor y cantautor Albert Hammond, quien además es padre del guitarrista de The Strokes, Albert Hammond Jr.Tina Turner – I Don’t Wanna Lose.

Better Be Good To Me

Tal parece que Tina Turner era experta en sacarle jugo a lo que otros no pudieron. En 1981, la banda Spider lanzó el tema Better Be Good To Me, pero no fue sino hasta que Tina le puso las manos encima para su álbum de 1984 Private Dancer que se convirtió en un verdadero fenómeno mundial, llegando a los primeros lugares del Billboard Hot 100. Su versión del tema fue tan bien recibida que en el año 1985 se ganó el Grammy por mejor interpretación vocal de rock femenina.

Typical Male

Una de las canciones que marcaría el empoderamiento femenino de los años 80. La pieza critica la actitud que muchos hombres tienen al momento de salir con una chica, mostrándose y/o sintiéndose superiores en todos los aspectos a las mujeres.

La canción se volvió un éxito inmediato y reiteró la figura de Tina como una de las artistas más importantes de la década. Cabe mencionar que Typical Male cuenta con un invitado muy especial en la batería: Phil Collins.

I Can’t Stand the Rain

Nuevamente, Tina Turner convierte en suya una pieza que ya era parte del catálogo de otro músico. En esta ocasión fue Ann Peebles la que sucumbió ante el poder de Tina para apoderarse de las canciones. Si bien la versión de Turner de I Can’t Stand the Rain no fue tan bien recibida como otros covers de Tina, con los años se empezó a apreciar como una de esas piezas que representaban el enorme talento y presencia que Turner tenía frente al micrófono.

Agresiva, poderosa, irreverente, así es la versión que Tina Turner hizo de I Can’t Stand the Rain, distando mucho de la pieza original.

The Best

Es meramente increíble pensar que la mayoría de las canciones que fueron clave para que Tina Turner se convirtiera en el fenómeno global que fue durante tantas décadas, se traten de reinterpretaciones de canciones ya existentes. The Best llegó en el álbum de 1989 Foreign Affair, y junto a I Don’t Wanna Lose You, levantaron esta producción que muchos críticos vieron con indiferencia.

Es simplemente una pieza infaltable dentro del catálogo de Tina Turner y todo es gracias a Bonnie Tyler, quien lanzó la canción tan sólo un año antes que Tina.

Nutbush City Limits

Esta pieza marcó el final de la relación entre Ike y Tina Turner. En una historia semi autobiográfica, Tina hablade su natal Nutbush en Tennessee combinando sonidos de hard rock, funk y jazz que la vuelven una pieza única que ha trascendido el paso del tiempo, pues incluso en pleno siglo XXI ha sido el soundtrack de varios TikToks.

Private Dancer

Private Dancer es quizá una de las piezas más sensuales de Tina Turner, y aunque pareciera que fue hecha a su imagen y semejanza, lo cierto es que esta canción fue escrita por Mark Knopfler para su banda Dire Straits. La razón de dársela a Turner fue que la canción tiene una letra muy femenina, lo que se vería raro cantado por un hombre. Es así que optó por dársela a Tina y el resto es historia.

Cabe mencionar que Private Dancer cuenta con la participación de uno de los guitarristas más respetados del siglo XX: el difunto Jeff Beck.

We Don’t Need Another Hero

En 1985, una de las cintas más emblemáticas de la década llegaría al cine: Mad Max: más allá de la cúpula del trueno. Tina Turner no sólo cantó la canción principal de su soundtrack, We Don’t Need Another Hero, sino que además interpretó a la malvada Tía Ama en la cinta. Definitivamente, un año que se quedará para siempre en la memoria de los fanáticos de Tina Turner.

What’s Love Got to Do With It

Probablemente no haya canción que represente mejor el arte de Tina Turner. La canción hizo acreedora a su intérprete de tres premios Grammy y un lugar muy especial dentro de la cultura popular. What’s Love Got to Do with It pasó por muchas manos antes de llegar a Tina: Cliff Richard, Phyllis Hyman, Bucks Fizz y hasta Donna Summer fueron algunos de los artistas que opciones para grabar el ahora icónico tema, sin embargo, fue la actitud explosiva de Tina la que convirtió a esta pieza en un ícono de toda una generación.