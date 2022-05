Andrew Fletcher, teclista y miembro fundador de la banda electrónica británica Depeche Mode, murió a los 60 años. Un comunicado emitido por la banda en las redes sociales decía: “Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia. , y compañero de banda Andy ‘Fletch’ Fletcher”.

Formada en Basildon a fines de la década de 1970, la banda ha tenido 17 álbumes Top 10 en el Reino Unido y éxito en las listas internacionales con canciones que incluyen Enjoy The Silence, Personal Jesus y Just Can’t Get Enough.

La banda continuó diciendo en su comunicado: “Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría. Nuestros corazones están con su familia y les pedimos que los mantengan en sus pensamientos y respeten su privacidad en este momento difícil”.

Fletcher nació en 1961 en Nottingham y se mudó a Basildon, donde formó la banda Composition Of Sound a fines de la década de 1970 junto a Martin Gore y Vince Clarke. Con la contratación del cantante Dave Gahan, cambiaron su nombre a Depeche Mode, y el cuarteto pasó a disfrutar de una ola de éxitos en las listas de éxitos de principios de los 80.

Con la partida de Clarke, quien luego formó Yazoo y luego Erasure, Gore se convirtió en el principal compositor y, con la incorporación de Alan Wilder, el sonido de la banda tomó un giro más oscuro y gótico. Tuvieron un gran éxito internacional a finales de los 80 y principios de los 90. Fletch tocó en todos los álbumes de estudio de Depeche Mode, incluidos Songs Of Faith And Devotion en 1993 y Ultra en 1997, que alcanzaron el número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido.

Al no ser el cantante o el compositor principal, Fletcher a menudo fue considerado en años posteriores por los fanáticos como la figura del gerente dentro de la banda, que se ocupaba del lado comercial de un grupo al que se le atribuye la venta de más de 100 millones de discos en todo el mundo. En 2013 le dijo a un entrevistador que él era “el tipo alto en el fondo, sin el cual esta corporación internacional llamada Depeche Mode nunca funcionaría”.

En el documental 101 de 1989 del director D A Pennebaker, que se basó en la fecha 101 de la gira Music For The Masses de la banda, Fletcher fue aún más discreto sobre su papel y dijo: “Martin es el compositor, Alan es el buen músico, Dave es el vocalista, y yo holgazaneando”. Wilder renunció en 1995, dejando el grupo como un trío. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020.

Uno de los primeros artistas en rendir homenaje fue Lol Tolhurst, miembro fundador de The Cure, quien dijo: “Conocía a Andy y lo consideraba un amigo. Cruzamos muchos de los mismos caminos de más jóvenes. Mi corazón está con su familia, compañeros de banda y fans de DM”. La cantante de Yazoo, Alison Moyet, que grabó en el mismo sello discográfico que Depeche Mode, dijo que conocía a Fletcher desde la infancia: “Acabo de escuchar la noticia. Desde los 10 años. Misma finca. Compañeros de clase para etiquetar compañeros. El que mantuvo la fe con toda la vieja pandilla y ellos con él. No computa. Fletch. No tengo palabras.”

La cuenta oficial de redes sociales de Pet Shop Boys publicó: “Fletch era una persona cálida, amigable y divertida que amaba la música electrónica y también podía dar consejos sensatos sobre el negocio de la música”.