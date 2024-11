Eva Prendas, la madre de Jean Franco Segura, uno de los fallecidos en el accidente aéreo de Pico Blanco en Escazú, pide justicia por el fallecimiento de su hijo y asegura que la avioneta accidentada no debió ni siquiera despegar de Tortuguero por las condiciones climáticas, las cuales considera poco óptimas para un viaje de ese tipo.

“Todos los que estamos sufriendo por esta pérdida de nuestros seres queridos queremos una sola palabra: Justicia. No puede ser que los mandaran en un vuelo sabiendo que Costa Rica estuvo en alerta nacional, que hubo damnificados en Guanacaste, que hubo un frente frío que entró el viernes por la tarde con vientos de más de 70 kilómetros por hora.” aseguró Eva Prendas.

Además, la madre del fallecido indicó que: “¿Cuál es la prisa de enviar a estos jóvenes a morir?“, asegurando que en la actualidad hay mecanismos como Windy y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para verificar el estado del tiempo en el país.

Tanto Jean Franco Segura, como la única sobreviviente de esta tragedia, Paola Amador, pertenecían al área de ventas de la empresa turística Horizontes, en donde otra de las fallecidas, Gabriela Calleja, también daba asesorías.

Jean Franco estaba emocionado por ser su primer vuelo

Enrique Segura, padre del joven Jean Franco Segura, asegura que su hijo fue la “persona más dulce que ha conocido” e indicó que era deportista y amante de los paseos en bicicleta.

“Todos los fines de semana llegaba a mi casa, donde la mamá Eva, para andar en bicicleta; el deporte de él era andar en bicicleta, porque a él le encanta estar en el campo, en la montaña y ese era el espíritu de él, hacer deporte, ser querido, querer a la gente, por eso los amigos lo querían tanto a él” aseguró Enrique Segura.

Hace algunos años, Jean Franco se graduó de turismo en la Universidad de Costa Rica (UCR) y trabajó en turismo en varias empresas, ya que su padre asegura que era un apasionado en esta profesión. El padre del joven asegura que Jean Franco estaba muy emocionado el pasado fin de semana cuando tuvo la oportunidad de ir a dejarlo a Siquirres, ya que era su primer vuelo.

“El domingo me dijo que lo fuera a dejar a Siquirres, porque venía para San José. Estaba un poco emocionado porque iba a ser el primer vuelo, iban a hacer una inspección a Tortuguero, entonces tenían que salir de acá de San José. Me mandó una foto en la mañana, que ya iban para Tortuguero; después, como a mediodía, me mandó una foto de la otra parte del avión de fondo, tipo selfie, que ya iban de regreso. Ya después pasó lo que conocemos.“