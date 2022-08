La protagonista de diversas películas se dejó ver con un cambio de imagen e incluso compartió quién fue el maquillista que logró dicho look

Lyn May constantemente se realiza cambios estéticos para mantener una imagen diferente, desde hace años se dio a conocer por las diversas cirugías que se hizo. Recientemente sorprendió a sus seguidores con su nueva cara.

La ex vedette se dejó ver con el cabello totalmente liso en color negro azabache con un brillo uniforme, además, llevaba puesto un abrigo blanco de textura afelpada, pero lo que más destacó fue su maquillaje.

“Con mi maquillista adorado @uribedavid24″, escribió. Lyn May sorprendió con sus ojos delineados en el estilo smokey eye, el cual consiste en degradar el color negro desde las pestañas y el lagrimal hacia la parte superior del párpado. El color terminaba en una punta apegada alcat eye, el cual se popularizó en los años sesenta.

En sus mejillas, la protagonista de películas como Tívoli (1974) y Adiós Lagunilla, Adiós (1984) lució los pómulos mayormente iluminados con apenas unos toques de rubor, mientras que sus labios estuvieron delineados con un color uva en efecto mate y delineados con púrpura oscuro.

Su publicación reunió más de 10 mil “Me gusta” en red social y uno de sus seguidores escribió que era “Lyn-May-donna”, dando a entender que su nueva cara tenía cierta similitud con Madonna. Por otra parte, hubo internautas que la compararon con la cantante Cher e incluso uno bromeó diciendo que parecía “La abuelita de las Bratz”.

Otros comentarios que se pudieron leer fueron: “Definitivamente, este ha sido mi look favorito”, “Te ves bellísima tía”, “La amoo, muy talentosa, bonita y gran maquillaje”, “¡Madre, qué cosaaaaa! mejor que una chava de 20 años” y “Tiene vida y salud ‚es lo más importante ahora ya ¿hasta cuando criticarla? eso duele en su alma, los errores del pasado, asi que viva el presente”.

Este último mensaje hizo referencia a las críticas que constantemente llegan al perfil de Lyn May, aunque la bailarina y actriz no dijo nada, actualmente están limitados los comentarios en esa publicación, esto con el objetivo de evitar que se llene de comentarios negativos.

Recientemente, Lis Vega habló sobre las fallidas operaciones estéticas de Lyn May: “Son cosas que uno tiene que pagar”, mencionó ante las críticas por su imagen. Cabe señalar que esta bailarina también se realizó diversas intervenciones estéticas e incluso afirmó que seguiría haciéndolas mientras eso le de felicidad y satisfacción en su autoestima, “Ni que me las fueran a besar”, dijo en abril de este año.

“De la señora Lyn May te puedo hablar, es una institución, es una señora que sigue en los escenarios, sigue dando guerra y sigue trabajando y es una mujer que sufrió mucho porque en su época no había las condiciones que hay ahorita, la ciencia ha avanzado y tuvo que ponerse polímero y mil cosas, que son decisiones que uno toma mal y pues son cosas que uno tiene que pagar al paso del tiempo, pero son tan personales, y nadie sabe por lo que pasas cuando tomas esas decisiones y lo que ocasionó en ti el haberte dado cuenta de ‘chin, la cagué’, imagínate todo lo que habrá sufrido la señora como para que ahorita sigan juzgándola”, mencionó sobre la ex vedette, a quien dijo admirar.

De acuerdo con lo expresado por Lyn May en diversas ocasiones, a ella no le agradan las comparaciones, pues en mayo del año en curso pidió que dejen de decir que es similar a Karol G, incluso mencionó que “parecía un tamal”.

Una reportera le encontró parecido con Karol G, la cantante que suele usar la cabellera en el mismo color en sus presentaciones, por lo que le dijo “Te veo muy Karol G”; al escuchar la comparación, Lyn May mencionó que tal semejanza no existe.

“No me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal”, dijo ante las cámaras de El Gordo y la Flaca.