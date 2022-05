Lupillo Rivera reaccionó a la polémica generada en torno a la publicación de una conversación entre Belinda y Christian Nodal expuesta en redes sociales.

En la publicación Nodal puso en evidencia la forma en que su exprometida le pedía dinero para ella y sus papás.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, “El Toro del Corrido” se mostró renuente a tocar el tema de Belinda, pues aseguró que no le gusta hablar de eso por respeto a ella.

Además, porque es una relación que superó y le dio la vuelta a la página hace mucho tiempo, aún así le envió un mensaje a la cantante.

“Yo simplemente (le digo) que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante”. Lupillo Rivera

Sin embargo, aseguró que, a diferencia de Christian Nodal, él sería incapaz de reclamarle a una mujer los regalos que le ha dado.

“El deber de un hombre es callarse y seguir adelante, eso es ser un hombre de verdad. Yo sé lo que le di a las mujeres, no es mi lugar ponerlo en mesa y decir: ‘yo hice esto’, no, porque eso no me hace mejor”, explicó

El hermano de Jenni Rivera destacó que respeta la decisión de su colega, pero no le interesa entrar en controversia por los actos de los demás.

“Yo no tengo nada que opinar. Yo soy Lupillo Rivera y puedo responder por mis actos y por mis cosas, si el señor piensa que eso está bien lo felicito, si él piensa que está mal lo felicito, yo no me meto en problemas. Eso ya lo pasé, eso ya lo viví, la lo superé”, agregó ante la cámara del programa ‘Sale el Sol’.

Finalmente dijo estar tranquilo a pesar de que han hablado mal de él, pues confía en que finalmente todo se acomoda.

“Si las mujeres han hablado cosas malas y todo lo que han dicho de mí, yo nomás las bendigo. Dios me las bendiga, Dios me las cuide y Dios pone todo sobre la mesa solito“, sentenció.