En medio de los rumores que lo vinculan con el Inter Miami por su gran amistad con Lionel Messi, el futbolista uruguayo Luis Suárez ha brindado una conferencia de prensa en la que comunicó que acordó irse a fin de año del Gremio. A pesar de que firmó un contrato por dos temporadas con el club de Porto Alegre, su vínculo se romperá en diciembre y buscará un nuevo rumbo en su carrera.

Suárez, de 36 años, estuvo acompañado del vicepresidente de fútbol Antônio Brumen en su encuentro con los medios y en su primera respuesta informó que no se siente apto físicamente para estar a la altura de las exigencias que tiene en Brasil.

“Primero mi intención era esa (cumplir su contrato), porque me sentía con la fuerza física para poder estar dos años, que fue lo que le pedí al club. Pero uno debe ser sincero con uno mismo, con su cuerpo y con el club más que nada, ser honesto y decirles que el próximo año no le iba a poder rendir a Gremio lo que ellos esperan por mí por la carga e intensidad del fútbol brasileño. Es una decisión que se conversó con el club, el club lo entendió y agradezco por haberlo entendido”, dijo el Pistolero.

Suárez se convirtió en un referente para el Tricolor desde su arribo a comienzos del 2023, e hizo un aporte de 13 goles y 9 asistencias en 30 partidos, pero reconoció que tiene un problema en la rodilla que no le permite estar en plenitud para ayudar al equipo a clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

“El tema viene por el desgaste que tengo de la rodilla, una lesión crónica que yo no escondo y que el club ya sabía que tenía. Ante el ritmo muy alto que tiene el fútbol brasileño, conversé con los dirigentes, y ellos me ofrecían parar un mes o un mes y medio. Yo no puedo parar un mes, si me comprometo, me comprometo a jugar y entrenar, porque sino siento que le estoy mintiendo al club”, explicó el atacante charrúa.

Inmediatamente, los periodistas le consultaron si había posibilidades de jugar en el Inter Miami con Lionel Messi, algo que Suárez no quiso confirmar nada sobre su futuro: “De mi parte tiene que estar la honestidad de parar y recuperarme, estuve 15 días sin jugar y eso me hizo muy bien. El dolor va disminuyendo. No sé si voy a seguir; seguro que voy a bajar la intensidad. Por lo que yo tengo entendido se comunicaron con Gremio, y Gremio respondió que yo tenía contrato y que en estos momentos no había ninguna posibilidad. Pero conmigo en ningún momento pasó nada”.

Su posible llegada al Inter Miami, donde juegan sus ex compañeros Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, empieza a ser una posibilidad real. Incluso, aunque no confirmó si seguirá en el fútbol, el artillero uruguayo señaló que se molestó cuando hablaron de su posible retiro repentino, y subrayó que finalizar su carrera es muy diferente a parar un tiempo para tratarse el problema de la rodilla.

Por su parte, Antônio Brumen comentó que Suárez se esfuerza por aportar a Gremio pese a su condición física: “Tiene dolores en la rodilla y está haciendo un esfuerzo sobrehumano para continuar ayudando a Gremio. El club no ha tenido ningún tipo de problemas con Suárez, quien sólo nos ha traído alegrías con goles, con compromiso. La cuestión es que se llegó un punto; él tiene este problema hace un tiempo, pero el calendario brasileño sobrecargó aún más ese problema, y llegó un momento donde el jugador paraba para tratarse o hacía un esfuerzo sobrehumano para no abandonar al equipo en medio de la temporada”.

El dirigente también reveló que el Pistolero en ningún momento aceptó alguna licencia respecto a sus compañeros, como no jugar determinados partidos en césped sintético, sino que busca ser tratado como un integrante más del plantel.

“El problema de la rodilla no va a cambiar. Voy a seguir haciendo el esfuerzo que vengo haciendo desde principios de mayo, que es cuando empecé a tener más dolor. El entrenador (Renato Gaúcho) me apoyó en todo momento, y los compañeros me han respetado siempre”, expresó el goleador de La Celeste.

Por último, Luis Suárez indicó cuáles son sus metas en Gremio: “Mi objetivo es que a finales de setiembre levantemos la Copa de Brasil, sería algo increíble. Sueño que mis hijos y mi mujer me vean levantando la Copa de Brasil. Después el Brasileirao es largo y muy difícil, pero La Liga de España también y la pude ganar con el Atlético de Madrid; hay que tener ambición y creer en las posibilidades que tiene el equipo con la ayuda de la gente”.