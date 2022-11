El debut del Grupo E de la Copa Mundial de Catar 2022 no pudo ser mejor para la Selección de España , que aplastó por 7-0 a Costa Rica para desatar la alegría y los elogios por parte de Luis Enrique .

«Cuando salen las cosas así, el fútbol se convierte en un deporte maravilloso. Estuvimos excepcionales en el manejo del balón y en la finalización, con la misma filosofía que tiene la Selección durante años. Estuvimos excepcionales en la presión y los 17 que jugaron lo hicieron muy bien», dijo el entrenador de La Roja en conferencia de prensa.

Después de un abultado resultado como este, el director técnico español les dará a sus dirigidos un poco de tiempo para celebrar la victoria, pero solo el justo y necesario para ya luego centrarse en el choque de gigantes frente a Alemania.

«Todo lo que sea derrochar energía positiva está muy bien, pero mañana empezamos los entrenamientos para preparar el partido contra Alemania. El elogio debilita, pero todo el que entienda de fútbol sabe que somos un rival complicado», aseguró.

En este sentido, el ex DT de Barcelona apenas deslizó que contra los teutones cambiará su formación: «No sé quien va a jugar, pero seguramente no repita alineación. No jugaremos siete partidos con once. Seguro que voy a cambiar».

Por último, Luis Enrique fue consultado sobre la actuación de Marco Asensio y concluyó: «Asensio está espectacular, está a un nivel pletórico, hoy ha estado soberbio en la continuidad del juego y en el remate. Es un jugador top y me alegro mucho de que esté así».

Mientras tanto, una de las figuras del partido, Ferran Torres, comentó tras el partido: «Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Al descanso ya íbamos con un resultado abultado, pero hemos ido a por más porque una competición así se puede decidir por los goles».

