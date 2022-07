Manuel Mijares hace unos días recordó que durante su luna de miel con Lucero, la cantante se molestó porque él duerme con muchas almohadas a su alrededor, por ello es que la protagonista de Soy tu dueña fue cuestionada respecto a su primer viaje con el Soldado del amor, pero ella recordó que antes vivó otro desplante por parte de su pareja.

Durante un encuentro con la prensa, Lucero fue cuestionada acerca de los momentos más memorables para ella durante su boda con Mijares, motivo por el que ella recordó que desde el inicio se rumoró que fue una boda por contrato y volvió a negar esta teoría.

“Esa boda fue televisada y toda la cosa, yo me acuerdo de que se dijeron tantos rumores (…) decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele, que tener dos hijos y no, nunca fue como se rumoraba”, comentó.

Agregó que la razón por la que decidieron televisar su unión ante la Iglesia fue porque no podían invitar a todo su público y ellos ansiaban hacerlos partícipes de su felicidad.

Por otra parte, al hablar acerca de su luna de miel, la Novia de México no recordó la anécdota que relató Mijares sobre la vez en que ella se molestó con él por unas almohadas, sino que rememoró otra parte de la historia, en que se enojó porque su esposo no quiso acompañarla a ver las estrellas, pues prefirió quedarse dentro de su habitación para ver el Super Bowl.

“Yo le dije: ‘Vente a ver las estrellas’, yo salí a la terraza y me acuerdo vagamente (…) me dijo: ‘Ya las estoy viendo’, le dije: ’¿Cómo? Si de allá adentro no se ven’. (Me contestó) ‘No, es que tengo puesto el Super Bowl y en el Super Bowl están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver’”

Y es que en entrevista con Alberto Peláez para su programa en YouTube En la cama con…, el Soldado del amor recordó que en su paseo por Bali en barco durante su luna de miel, la actriz se molestó por la forma en que él dormía.

Según relató Mijares, Lucero se quejó de que él acostumbraba a dormir rodeado de almohadas y “pareces la Muralla China”, pues de esa forma no podían estar juntos, pero él se opuso a quitarlas ya que quería que ella hiciera notar que había interés.

“Lo que pasa es que yo duermo con muchas almohadas. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucerito, que me la armó. Fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá, y a la hora de dormir, siempre me pongo una almohada aquí (…) es que el chiste es estar cómodo, ‘haz un esfuercito y brinca la almohada, que se note que hay interés’”, dijo el cantante entre risas.

Pese a los problemas que hubo durante su luna de miel, ambos cantantes hicieron énfasis en que son felices con lo que fue su matrimonio y la relación que mantienen hoy, pues el cariño sigue latente y se refleja en su gira Hasta que se nos hizo.

“Aquí siempre ha habido armonía, los niños nunca han visto un grito ni sombrerazo, si tú en tu familia viste violencia de chico, pues se te va a ser normal ser violento ya de mayor, y ellos son así, muy tranquilos”, dijo Lucero durante uno de sus vlogs de YouTube.