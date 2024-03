El concierto de Laura Pausini fue un éxito. Un total de 8 mil personas llenaron el Anfiteatro Coca Cola para disfrutar de la artista italiana.

Dio un total de dos horas de show. El dato se menciona, debido a que la artista tuvo una queja con lo que fue la duración del show, ya que su deseo era ofrecer dos horas y media de música.

Pausini no podía cantar después de las 10:00 pm y tampoco adelantar la entrada del público.

Luego de interpretar una canción, sacó más de un minuto para hablar con sus fans y hacerles una promesa.

“Lo siento mucho no haber charlado tanto al principio, porque hay muchas cosas que tenía que decir, pero bueno. Tendremos nuestro tiempo. Yo no me voy, osea me voy pero regresaré, porque sino mato a todos“, dijo la cantante y compositora.

De esta manera se compromete a volver a territorio nacional.

Parte de su discurso también fue le de buscar la seguridad en un recinto tan grande, para salvaguardar la integridad y salud de los asistentes.

Se fue contenta de estar en Costa Rica, conocer San José de noche y poder cantar con miles de fans que la admiran.