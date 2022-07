El diario francés L’Equipe publicó un lista de 10 futbolistas “indeseables” del PSG que no viajarían a la gira por Japón.

Según informa L’Equipe, dentro del equipo parisino, existe “la fuerte voluntad de reducir la plantilla”.

Además, el conjunto estudia dar un fuerte mensaje antes de este fin de semana, cuando tome el vuelo rumbo a Japón para iniciar una gira de amistosos en ese país (disputará tres partidos entre el 16 y el 25 de julio).

10 jugadores son los que se encuentran en la mira.

La lista está formada por: Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina-Ebimbe, Abdou Diallo, Sergio Rico, Rafinha o incluso Idrissa Gueye.

Los diez jugadores están, actualmente, en la lista de transferibles y el objetivo de Luis Campos es que antes del comienzo de la Ligue 1, previsto para el 6 de agosto, ya se hayan solucionado sus respectivos futuros.

“Soy exigente, me gusta trabajar, pero sobre todo me gusta que los jugadores estén contentos. Para eso creo que hay que reducir la plantilla, lo hablamos mucho con la dirección deportiva. No se puede tener toda una temporada de jugadores que apenas juegan. Son infelices. Nos aseguraremos de encontrar el tamaño adecuado de la fuerza laboral para que todos puedan participar en esta temporada”, había advertido Galtier el día de su presentación en una de las pocas medidas que dejó al descubierto sobre su planificación sobre el mandato que encabeza.

