Hoy en día, una de las principales demandas de las empresas es contar con empleados que sepan conducir, sin embargo, el país enfrenta una escasez severa de talento humano, así lo reveló la encuesta de Demanda Laboral del INEC.

Por ejemplo, en el sector agropecuario un 36, 5 % de las plazas no se pueden llenar porque las personas no están interesadas en estos puestos. Además, en el caso de manufactura hay una escasez de 60, 8 % y en construcción un 68 % de los puestos no los pueden ocupar porque las personas carecen de experiencia.