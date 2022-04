La hora de acostarse está destinada a ser un momento de descanso y respiro, pero para la actriz de Friends Jennifer Aniston ha sido durante mucho tiempo un momento temido del día.

En una entrevista con la revista de entretenimiento People la actriz estadounidense de 53 años reveló que ha estado plagada de problemas crónicos de sueño durante décadas.

“Creo que comenzó en algún momento de mis 30 o incluso antes, pero no empiezas a notar los efectos de la falta de sueño cuando (eres) más joven porque (piensas que eres) tan invencible” explicó.

Aniston dijo que principalmente tiene problemas para conciliar el sueño, aunque también se sabe que camina dormida.

“Me despertaron las alarmas de la casa que hice sonar y encendí. Creo que ya no (camina dormida) – fue cuando estaba súper privada de sueño“, reveló la estrella de The Morning Show.

Agregó que finalmente decidió buscar ayuda médica cuando “se convirtió en algo con lo que realmente estaba luchando”.

“Solía ​​ser lo último en la lista, pero realmente no puedes cumplir con los tres pilares de la salud, que son la dieta, el ejercicio y el sueño, si realmente no puedes hacer ejercicio y realmente no puedes comer bien, si no has dormido bien, porque tu reloj biológico está completamente alterado“, agregó la actriz nacida en Los Ángeles.

Aniston también habló sobre la importancia de establecer una higiene del sueño adecuada, por ejemplo, con rituales nocturnos como estirarse, guardar su teléfono y mantener una hora constante para acostarse.