El seleccionado de Bélgica atraviesa una importante crisis interna de cara a un duelo clave ante Estonia como visitante por la fecha de Eliminatorias para la Eurocopa y el arquero referente Thibaut Courtois sumó un nuevo capítulo a la novela luego de abandonar la concentración del equipo, en principio, por la decisión que tomó el entrenador Domenico Tedesco de darle la cinta de capitán al delantero Romelu Lukaku.

El experimentado jugador del Real Madrid, quien cumplió 100 partidos al frente de su selección nacional en el empate 1-1 ante Austria en Bruselas, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales para aclarar por qué no viajará con el equipo para afrontar el compromiso del martes y además lanzó duros cuestionamientos contra el técnico alemán, quien llegó tras el Mundial de Qatar en reemplazo de Roberto Martínez.

En la carta que publicó en su cuenta de Instagram, Courtois se mostró indignado por las declaraciones de Tedesco a raíz del cambio de capitanía. Ante la ausencia por lesión de Kevin De Bruyne, la cinta fue para Lukaku en lugar de quedar en poder del arquero de 31 años. “Me sorprendió escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que dio un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que tuvimos después del partido con Austria. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar en claro que las evaluaciones del entrenador no encajan con la realidad”, comenzó.

Luego explicó que la conversación que mantuvo con el técnico fue para que tomara sus propias decisiones y que la elección del Capitán “no debería ser al azar ni un capricho”. A su vez, Courtois aclaró que habló del tema con Lukaku y desmintió algún otro cortocircuito interno. Por último, indicó que no viajó a Estonia debido a un problema en su rodilla derecha y que por una recomendación médica deberá descansar.

“Para mí es el mejor arquero del mundo. Lo aprecio, como arquero y como ser humano. Estoy sorprendido porque se haya sentido ofendido y decepcionado”, dijo Tedesco en conferencia de prensa. Y agregó: “En marzo decidimos que Kevin (De Bruyne) sería el capitán y que habría dos vice-capitanes: Lukaku y Courtois. Les hablé antes del partido debido a la ausencia de Kevin. Para Austria sería Lukaku el capitán y para Estonia, Courtois. Este último me dijo tras el partido que ya no estaba de acuerdo”, concluyó Tedesco.

Con todo este panorama sombrío, Bélgica jugará este martes 20 de junio ante Estonia por la cuarta fecha del Grupo F de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa de 2024. Los Diablos Rojos están segundos con 4 puntos, a tres del líder, Austria. Solamente los dos primeros de cada zona avanzan al certamen internacional.

EL DESCARGO COMPLETO DE COURTOIS

Esta tarde me sorprendió escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que dio un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que tuvimos después del partido contra Austria.

Quiero dejar claro que no es la primera vez ni la última vez que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con un vestuario, pero es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar en claro que las evaluaciones del entrenador no encajan con la realidad.

En esa conversación le pedí, no para beneficio directo, que explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han dañado mientras siempre buscábamos el beneficio general. Ser o no ser el Capitán de la selección no es ni un capricho ni una decisión al azar, debería ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle. Desafortunadamente no logré mi propósito.

Insisto en que en ningún caso he exigido nada y que he hablado con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación. Al mismo tiempo, quiero dejar claro que no tuve ninguna discusión sobre ningún tema similar con ningún compañero de equipo, como se ha afirmado.

Además, ayer por la tarde me sometí a un chequeo por un problema en mi rodilla derecha. El equipo médico de mi Club y la Selección estuvieron en contacto y revisaron todo el material correspondiente para tomar la decisión de abandonar el campo de entrenamiento.