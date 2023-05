El pasado jueves 26 de mayo, Sia Kate Isobelle Furler, conocida simplemente como Sia, se presentó en el podcast de Rob Cesternino, conocido por haber sido participante del aclamado programa Survivor, del cual Sia es una gran fan.

Durante la conversación, la cantante de origen australiano confesó que había sido diagnosticada recientemente con un trastorno del espectro autista (TEA). Si bien no compartió detalles de cuáles son los síntomas de los que ha sufrido, se sabe que estos pueden alcanzar la discapacidad de aprendizaje, problemas con las interacciones sociales, problemas para prestar atención (o por el contrario, una obsesión por temas muy específicos), ansiedad, alta sensibilidad y hasta automutilación.

Al respecto, y después de haber entendido que es lo que la había aquejado durante tantos años, Sia confesó sentirse por fin ella misma.

“Durante 45 años me he sentido como ‘Tengo que ponerme mi traje humano’. Y sólo en los dos últimos años he llegado a ser plenamente yo misma”.

La cantante, además, habló de cómo se siente la gente con TEA cuando comienza su proceso de adaptación y lo catártico que puede ser simplemente tener una conversación normal con las personas que los rodean.

“Nadie puede conocerte ni quererte cuando estás lleno de secretos y vives avergonzado. Y cuando por fin nos sentamos en una habitación llena de extraños y les contamos nuestros secretos más profundos, oscuros y vergonzosos, y todo el mundo se ríe con nosotros, y no nos sentimos como pedazos de basura por primera vez en nuestras vidas, y nos sentimos vistos por primera vez en nuestras vidas por lo que realmente somos, y entonces podemos empezar a salir al mundo y simplemente operar como humanos y seres humanos con corazón y sin pretender ser nada”.

La revelación ha causado un gran impacto entre los fanáticos de la cantante debido a que en 2021, Sia dirigió, produjo y escribió la cinta Music. Esta cuenta la historia de Kazu “Zu” Gamble (Kate Hudson), una traficante de drogas que debe cuidar a su media hermana, Music Gamble, quien es una autista no verbal. Music fue interpretada por Maddie Ziegler, actriz y bailarina que ha colaborado en muchos videoclips de Sia pero que no se encuentra dentro del espectro autista, lo que causó el descontento de esta comunidad.

El hecho de que una persona realmente autista no interpretara el personaje no fue el único reclamo de parte del público y la audiencia; la interpretación de Ziegler fue considerada una “caricaturización” de estos trastornos, sobre todo en una escena en específico cuando Music sufre un colapso y la inmovilizan, una técnica que por décadas se llevó a cabo pero que ahora especialistas desaprueban.

A partir de las duras críticas que Sia recibió por la cinta (7% por parte de la crítica y 14% del público en Rotten Tomatoes), decidió cerrar temporalmente su cuenta oficial Twitter, pero además aseguró que mientras estuviera en proyección, Music abriría con el siguiente mensaje:

“De ninguna manera, Music aprueba o recomienda la inmovilización para las personas autistas. Hay terapeutas ocupacionales autistas que se especializan en procesamiento sensorial, a quienes se les puede consultar sobre formas seguras de dar terapia propioceptiva y de presión profunda en caso de un colapso”.

Además, la cantante expidió una disculpa asegurando que no había “investigado lo suficiente” y “escuchó a las personas equivocadas”.

“Planeo eliminar las escenas de inmovilización de todas las copias futuras. Escuché a las personas equivocadas y esa es mi responsabilidad, mi investigación claramente no fue lo suficientemente exhaustiva, no fue lo suficientemente amplia”, escribió en su Twitter poco antes de darlo de baja