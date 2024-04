El jugador del Atlante, Christian Bermúdez, aseguró en una entrevista para su club, que ha tenido sueños lucidos y ha podido viajar a vidas pasadas.

El popular “Hobbit” Bermúdez señaló que tuvo un sueño donde se vio encima de un delfín escapando de la destrucción de la Atlántida.

Además asegura haber tenido contacto alienígena y habló que su fobia al agua es por cómo murió en su vida pasada.

Las frases del Hobbit

“He tenido lucidos debajo del mar, he visto estructuras, una vez en un avión no tenía que escuchar, que ver, entonces simplemente cerré los ojos y me vi en una imagen, me vi en el fondo del mar, vi como reflejaba el sol y en eso empezaba a avanzar, yo iba arriba de un delfín”.

“A mi me da miedo el agua, no sé nadar, yo morí ahogado cuando se destruyó la Atlántida, con mi mamá de ese momento”.

“Tengo tatuajes de los seres que yo he visto, solo que los que viven en otro planeta viven interiormente, no viven exteriormente, los seres evolucionados viven dentro de su planeta”.