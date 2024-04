El caso de Kimberly Araya sigue generando consternación y ahora surgen nuevos detalles sobre el presunto asesinato gracias a las declaraciones de la madre.

La madre de la joven Kimberly rompió el silencio y conversó en exclusiva con Noticias Repretel sobre el caso.

En declaraciones, la madre de Kimberly Araya calificó al esposo de su hija como un “agresor psicológico” y que desde hace mucho tiempo venía planeando el crimen.

La madre de Kimberly aseguró que no ha tenido un momento para estar de luto y que no negociarán nada con el acusado.

Además, insistirá en luchar por la custodia de sus hijos, a quienes el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se los dio a la familia del sospechoso.

Justamente, la madre de Kimberly acusó a la hermana del esposo de su hija de ser cómplice del presunto crimen.

Según comentan testigos cercanos a la víctima, ellos aseguran que el esposo de Kimberly la amenazó de muerte si ella se separaba de él.

“Si me doy cuenta de que Kimberly se va con otro hombre, la mato. Ya hablé con mi hermana para que se encargue de los chiquitos. Si voy a la cárcel no me importa.” indicaron testigos.

Lea también: Esto habría dicho esposo de Kimberly Araya para amenazarla (repretel.com)

Luego de conocer esto, la madre de Kimberly indicó que está consternada de saber que el PANI le diera los niños a la hermana del esposo.

“Yo lo que veo aquí es que ella está cumpliendo una promesa que le hizo a su hermano, que, si él tenía que ir a la cárcel por matar a mi hija, que ella se ocupaba de cuidar a los niños.” indicó la madre de Kimberly.

El informe sobre la autopsia de Kimberly Araya reveló que ella murió por asfixia, según indicó la madre de la mujer.

Según la investigación, su esposo, el principal sospechoso, la atacó entre las 10:15 y las 10:45 de la noche dentro de su casa.

Después, subió el cuerpo al carro y lo lanzó a un barranco de la Ruta 32, poco antes del Túnel Zurquí, sitio donde el sospechoso llegó dos veces.

Medidas impuestas al esposo de Kimberly

El esposo de Kimberly Araya Granados deberá pasar un año en prisión preventiva por el presunto asesinado de su pareja.

Según informó la Fiscalía, en la audiencia realizada este sábado, se le impuso un año de prisión preventiva al hombre de apellidos Pérez Mena.

Esto, por ser el principal sospechoso de cometer el crimen.

La Fiscalía había solicitado un año de cárcel preventiva contra Pérez, plazo que terminó siendo admitido por los jueces.

Lea también: Estas fueron las medidas impuestas al esposo de Kimberly Araya | Repretel