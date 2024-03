Jorge Luis Pinto, exdirector técnico de la Selección de Costa Rica, hizo una polémica revelación sobre el arquero costarricense Keylor Navas.

Pinto, en un programa de Diario As de Colombia, en donde declaró que Navas no era del todo disciplinado con la tricolor.

“El único problema de Keylor Navas que no he dicho y que lo voy a decir en Costa Rica, es que por ejemplo él quería jugar póker hasta las 4 de la mañana y le decía que no” declaró Pinto.

Además, Pinto declaró que Navas, supuestamente, quería irse para Pérez Zeledón y volver hasta el día siguiente, en medio de las concentraciones de La Sele.

“Él no ha sido leal y correcto, pero es un tema que lo voy a tocar cuando se cumpla los diez años del mundial, no tengo nada con él, pero me ha perjudicado” declaró Pinto.

El estratega colombiano comentó en 120 Minutos semanas atrás este mismo tema y, en ese momento, comentó que dos personas frustraron su regreso a la nacional.

“Hay dos personas que no me quieren en Costa Rica. Uno es un jugador, que en junio voy a decir el nombre, y el otro es el señor Vivas (Claudio).” indicó el exdirector técnico de La Sele.

“El señor jugador, que en junio voy a decir el nombre, ha hecho todas las cosas para que yo no vaya a Costa Rica.” afirmó el estratega cafetero.

Lea también: Esta fue la razón por la que Jorge Luis Pinto no volvió a dirigir a La Sele | Repretel

¿Navas respondió?

A pocas horas de que Jorge Luis Pinto saliera a dar estas declaraciones en tierras colombianas, Keylor Navas publicó un video en sus redes sociales que parecía tener dedicatoria.

Según la narrativa de este video publicado por Navas, es sobre una discusión entre un tigre, un león y un burro.

Incluso, Marcelo Vieira, excompañero de Navas en el Real Madrid, comentó la publicación del arquero costarricense.

“Woooow. Increíble” comentó Marcelo.