Si viste fotos de Jennifer Lopez caminando por la alfombra roja en los MTV Movie & TV Awards el domingo por la noche, se te podría perdonar que pensaras que las imágenes eran recuerdos de los primeros años cuando la cantante solía caminar por la misma alfombra, luciendo igualmente hermosa. Esto se debe a que J Lo no solo se ve igual, – ¿incluso mejor? – que en ese entonces, pero vestía un elemento básico de la época: un corsé de cuero.

Los corsés han sido tendencia desde hace un tiempo, amados por los jóvenes millennials y aquellos en la Generación Z que están experimentando por primera vez la moda de los primeros años de tiro bajo en todo su esplendor. Los fanáticos famosos incluyen a la cantante Olivia Rodrigo, que casualmente también usó un corsé en la entrega de premios esa noche, Dua Lipa y la modelo Bella Hadid.

Pero ver a una López impecable y atemporal no solo con un corsé, sino también con uno de cuero, demostró que las generaciones más jóvenes no son las únicas afines a la tendencia. Para componer su atuendo icónico, la cantante eligió usar Mônot, la marca detrás de los vestidos recortados amados por todos, desde Dua Lipa hasta Kendall Jenner, quien polémicamente eligió usar el suyo para la boda de su mejor amiga a principios de este año.

López combinó la blusa con una falda larga que rozaba el piso y plataformas de su propia línea de calzado homónima. Más tarde esa noche, Jen subió al escenario para aceptar el Premio Generación, durante el cual pronunció un discurso emotivo y lleno de lágrimas. “Miro todas esas películas y veo a todas las personas maravillosas con las que he tenido la suerte de encontrarme y trabajar”, ​​dijo a la audiencia, antes de agregar una nota personal.

Aunque no mencionó a su prometido Ben Affleck por su nombre, López sí habló sobre el amor y el desamor: “Quiero agradecer a todas las personas que me dieron esta vida. Quiero agradecer a las personas que me dieron alegría y a las que me rompieron el corazón”, dijo. “Los que eran verdaderos y los que me mintieron”, continuó. “Quiero agradecer al amor verdadero, y quiero agradecer la forma en que me mentí a mí misma, porque así supe que tenía que crecer”.