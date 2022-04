Después de publicar una foto de sí misma en bikini en Instagram hace unas semanas, Jessica Simpson vuelve a hablar sobre su impresionante proceso de pérdida de peso.

Aunque los fanáticos podrían esperar de la cantante de 41 años que hubiera adoptado los mejores alimentos o iniciado un intenso régimen de ejercicios, Jessica ha revelado que el secreto para perder 100 libras ha sido “determinada paciencia”.

“Bueno, tomó tres años”, explicó la mediática mientras aparecía en The Real. “Creo en establecer metas pequeñas para uno mismo porque en mi vida y en cómo lo he hecho, hay formas fáciles de tirar la toalla y sentir que es imposible. Entonces, las metas pequeñas para mí son las que me ayudaron a lograr la meta principal.“

Jessica no es ajena a las dietas. De hecho, hace solo unas semanas, recurrió a las redes sociales para anunciar que en realidad “ganó y perdió 100 [libras] 3 veces más“, luego del nacimiento de cada uno de sus hijos con su esposo Eric Johnson (Maxwell Drew tiene 9 años, Ace Knute tiene 8 años y Birdie Mae tiene 3).

“Definitivamente subo de peso, mucho peso, en mis embarazos. Celebro el embarazo, pero este último embarazo fue muy difícil para mí”, reveló recientemente. “No sé si fue porque era mayor, hormonas y todo tipo de cosas, pero vaya, Birdie me dio un estiramiento brutal”.

Aunque ha usado Instagram para celebrar hitos y reforzar imágenes corporales positivas, también se ha visto obligada a lidiar constantemente con trolls y seguidores que la menosprecian.

Cuando se le preguntó acerca de esos detractores, dijo: “Tengo que saber que no publiqué eso para esas personas. Lo publiqué para las personas que están en su viaje y que no se han rendido y que quieren rendirse pero necesita ese empujón extra”.

La cantante y empresaria, que recientemente anunció que está trabajando en una línea de ropa para hombres, también tiene algunos consejos para otras personas que enfrentan problemas de vergüenza corporal y pérdida de peso.

“Creo que si todos llegan a conocerse a sí mismos, se gustarán más a sí mismos en lugar de aspirar a la perfección para parecerse a otra persona“, dijo. “Pero si elogiamos nuestras características y cualidades únicas, como si nunca me hubiera arreglado la nariz o nunca me pusieran frenos para los dientes de conejo. Esos me gustan, lo que para algunas personas son defectos y se filtran”.

Nunca se han dicho palabras más sabias.