Andrés Soto Solís

“Si nosotros en el mismo tono de Alajuela y Herediano, por tradición y por fútbol somos favoritos a competir seriamente por el campeonato”.

Jeaustin Campos no tiene miedo de ser favorito al título y lo ve parejo con los clubes grandes del país.

Sin embargo hubo muchas preguntas sobre algunos jugadores que quedaron fuera de convocatoria, el primer caso; Bolaños.

“Bolaños no quedó en la lista porque estaba lesionado, pasó 4-5 días sin entrenar”.

¿Qué necesita un jugador para tener minutos en Saprissa?

“Yo como entrenador, no puedo pasar por encima de una filosofía, de un estilo de juego, que la afición ha estado muy contenta, que ahora ven un Saprissa como a ellos les gusta y el que se ajuste a esa situación va a jugar, yo no puedo pasar por encima de una institución y hacer lo que me da la gana, las contrataciones de todos los entrenadores debería ser así, todos estamos en el mismo saco”.

¿Aarón Cruz irá a la congeladora?

“Lo de Aarón no sé si hay una exactitud (le pregunta al periodista)¿Escuchaste que no iba a firmar acá? Si es una situación contractual no es mi problema, mientras esté vistiendo la camisa de Saprissa, él tiene que tener la lealtad y el compromiso para seguir aquí y no me ha demostrado lo contrario, es más presión para él porque la misma desconfianza y morbo, toda la afición la va a tener, creo que es un situación de mucha presión”.

“Aquí estamos para competir, yo estoy compitiendo, yo sé que muchos entrenadores quisieran estar aquí sentados, yo estoy compitiendo, probablemente todos en sus trabajos estén compitiendo, aquí se compite, nadie tiene regalado nada”.

Campos señaló también que el está para tomar decisiones y que además tienen que repasar los errores del torneo anterior para mejorarlos y buscar la estrella 38.

“No soy amigo de ninguno, no soy compañero de trabajo de ninguno, soy el jefe, cometeré injusticias si, pero no hay nada personal y espero no equivocarme en algunas decisiones de alinear y situaciones así”.

“Tenemos que tener la humildad para reconocer por qué somos campeones, tuvimos que correr el doble, esa es una razón muy obvia para mejorar y la otra es lo que hablamos: disciplina, trabajo y talento, eso lo elevamos a la p que es pasión, el que no tenga eso le va a costar jugar en Saprissa”.