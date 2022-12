Sin embargo, los directores de DC Studios no descartan volver a trabajar con el actor británico en un futuro no muy lejano.

Según dio a conocer co-director ejecutivo de DC Studios, James Gunn, la nueva fase del universo cinematográfico del la compañía está cerca de iniciar.

Así lo reveló el también cineasta por medio de redes sociales indicando que junto a Peter Safran ya tienen la primera parte lista. Sobre esta comenzó y hablando de Superman, respondieron que volverá a la pantalla grande, aunque no trae buenas noticias para los fans.

La estrella que todos querían volver a ver como protagonista de El hombre de acero no lo será.

Henry Cavill no volverá a portar la famosa capa roja.

Esto da fin a los rumores que han circulado durante los últimos días, dejando triste a gran parte del mundo, incluido al mismo actor que se expresó en sus redes al respecto.

El también actor de Enola Holmes lo reconfirmó al público, asegurando que recibió dicha noticia tras haber hablado con los copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios quienes dirigen esta saga.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. No regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciará mi regreso en octubre”, señaló el actor. “Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, agregó.