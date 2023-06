Hubo controversia en las últimas horas por la supuesta prohibición por parte de la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL), con respecto a la asistencia de Juan Pablo Vargas a la final del fútbol colombiano, con Millonarios FC.

El partido terminó como le hubiera gustado al tico, con victoria de su equipo más la consecución del título, pero viviéndola desde la concentración del combinado patrio.

Ante esto, en la conferencia previa a el juego del conjunto tricolor junto a la selección de Panamá, el director técnico Luis Fernando Suárez se quiso referir al tema. Y de paso confirmándolo.

“Incluso tenían el presupuesto para que se fuera en un vuelo particular de ida y de regreso. Si yo hubiese dicho que sí, él no hubiese entrenado ayer, hoy y hubiese tenido una carga de 90 minutos, más los viajes para jugar mañana. Yo le dije que era una situación que yo entendía, el deseo de Vargas y de Millonarios por tenerlo, pero que también entendieran que en el parte futbolística no se podía hacer“, indicó el seleccionado nacional.

Suárez añadió haber recibido la llamada del presidente del club colombiano, aunque así abordó la situación ante la propuesta.

Lockhart Stadium

Ya los costarricenses hicieron reconocimiento de la cancha, donde se medirán ante la selección de Panamá, el próximo 26 de junio, a las 6:30 pm.