Lionel Andrés Messi tuvo a todo Argentina en vilo, esto luego de que se hiciera viral una imagen que mostraba su tobillo hinchado.

Sin embargo el mismo jugador salió a señalar que se encuentra al 100% para enfrentar el mundial.

“Me siento muy bien físicamente. Creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema”.

Messi entrenó con total normalidad este lunes junto al grupo, la toma de su tobillo se viralizó por medio de Sport Center quienes señalaron la extraña formación que se veía en la toma.

A pesar de que Messi no desmintió o comentó que era lo que tenía, algunos expertos señalan que podría tratarse de lesiones viejas que dejaron como secuela esta forma de su tobillo, sin embargo no molesta y no limita para jugar.

Fotografías: Tobillo (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)/ Messi entrenando (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)