Autoridades de la ciudad de Chesapeake, en el estado de Virginia, publicaron este viernes un mensaje del gerente de Walmart que mató a tiros a seis personas en la tienda en la que trabajaba.

En la que afirma haber sufrido acoso en el trabajo y pide perdón a Dios por el tiroteo.

Andre Bing, de 31 años, gerente nocturno en un Walmart de esta ciudad ubicada a 240 kilómetros de Washington, se suicidó después de su ataque del martes en una tienda llena de compradores por el Día de Acción de Gracias.

Las autoridades de Chesapeake difundieron este viernes un mensaje titulado “nota de muerte” que dijeron haber hallado en el teléfono de Bing.

“Lo siento, Dios, te he fallado, esto no fue culpa tuya sino mía”, decía el atacante.“Fui acosado por idiotas con poca inteligencia y falta de sabiduría. Fui igual de culpable y le fallé a mi equipo de gestión y a todos los que alguna vez me amaron al convencerlos de que yo era normal”, agregó.