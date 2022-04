El hijo del novelista Paul Auster fue arrestado por homicidio involuntario por la muerte relacionada con drogas de su hija en Park Slope, Nueva York, según ha informado la policía este sábado.

Daniel Auster, de 44 años, estaba cuidando a su hija Ruby, de 10 meses, la tarde del 1 de noviembre cuando emergencias acudió a su residencia de Brooklyn tras recibir una llamada.

Según detalló ABC, cuando llegaron las autoridades de emergencia, la niña estaba inconsciente y no respondía por lo que llevaron al Hospital Metodista, donde fue declarada muerta.

La autopsia reveló que Ruby murió de una sobredosis de fentanilo y heroína, dijeron las autoridades, pero se desconoce cómo ingirió las drogas.

Daniel Auster, el hijo del escritor Paul Auster

Daniel Auster fue arrestado el viernes por la noche y acusado de homicidio involuntario y negligencia criminal.

Dos de los vecinos de Daniel le dijeron al diario The New York Post que después de que la bebé murió, había sacado a la calle varias de las pertenencias y artículos de la bebé para que cualquiera los tomara. “Todo, la ropa de bebé, los libros, los juguetes… fue desgarrador”, dijo uno de los residentes que no quiso decir su nombre.

De acuerdo con un artículo de The Daily Mail, Daniel y su padre no parecían tener contacto en la actualidad, pese a que el escritor ha incluido a Daniel en su trabajo.

El padre de Daniel, Paul Auster, escribió ‘La trilogía de Nueva York’, ‘El libro de las ilusiones’ y ‘Moon Palace’. La madre de Daniel, la primera esposa de Auster, es la escritora Lydia Davis.

Redacción

repretel.com