La serie de Netflix de Jeffrey Dahmer está siendo un éxito en la plataforma digital, sin embargo las críticas no paran de llegar.

Familiares de las personas que asesinó Jeffrey Dahmer ya se manifestaron por la forma en cómo se están tratando a la memoria de las víctimas.

“No diré a nadie qué tiene que ver. Sé que los programas de true crime tienen mucho éxito en estos momentos. Pero, si de verdad sientes curiosidad por las víctimas, mi familia (los Isbell) estamos molestos con la serie. Significa retraumatizar una y otra y otra vez. ¿Y para qué? ¿Cuántas más películas, series y documentales necesitamos?”, expresaba Eric, que se identificaba como el primo de Isbell.

A esto se le junta que ahora las personas que estuvieron en el rodaje de la serie acusan a los productores de racistas.

Una coordinadora de producción llamada Kim Alsup sentenció antes de que se estrenara la serie que trabajar en este proyecto fue horrible, aunque ante el crecimiento de la serie prefirió borrar el tuit.

“Trabajar en esto me dejó sin fuerzas, me trataron horriblemente. Ahora también veo a la protagonista negra de manera diferente”, declaró.

Asegura que a las dos personas de color, en la producción las llamaban por el mismo nombre, señalando que eran muy distintas como para que las confundieran.

“Fue uno de los peores shows en los que he trabajado. Siempre me llamaban por el nombre de otra persona, la única otra chica negra que no se parecía en nada a mí, y yo tuve la deferencia de aprenderme los nombres de 300 extras de fondo”, ha relatado.