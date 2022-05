EL Gobierno mexicano anunció que este jueves que habrá una tercera autopsia de Debanhi Escobar, con el fin de esclarecer el caso que conmocionó a la sociedad.

“Ayer en la reunión que se tuvo de seguimiento hubo la anuencia también para buscar una tercera opinión, un tercer dictamen, para robustecer el análisis y esclarecer total y absolutamente cuál fue la causa de la muerte de Debanhi”, expuso en una rueda de prensa Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad de México.

El Gobierno de México ha prometido aclarar la aún misteriosa muerte de la joven, cuyo cuerpo apareció el 21 de abril en una cisterna de un motel del norteño estado de Nuevo León tras desaparecer el 9 de abril.

La primera autopsia de la Fiscalía de Nuevo León señaló que murió por una “contusión profunda de cráneo”. Sin embargo, la semana pasada se filtró un peritaje independiente que pidió la familia que reveló “huellas de una relación sexual violenta” y golpes que indican un presunto asesinato.

El subsecretario Mejía comentó que “ambos dictámenes tienen diferencias, uno aprecia que no hubo agresión sexual, otro aprecia que sí la hubo y diferentes causas de la muerte”.

“En consecuencia, lo que se busca es poder emitir una opinión técnica para poder unificar criterios de cuál fue la causa de la muerte de Debanhi”, aseveró.

Esto se da tras la reunión establecida entre el presidente Andrés Manuel López Obardor (AMLO), el fiscal estatal y los padres de Debanhi Escobar, según reveló este jueves Mejía.

Denuncias de su padre

El padre de Debanhi Escobar, Mario, ya había expresado su disconformidad con el Gobierno y acusó a la fiscalía de negligentes, por lo que solicitó la segunda autopsia. Al revelarse los segundos resultados de la necropsia particular que indicaban que la muerte de la joven no fue accidental, Escobar declaró al respecto: “Bueno, hay muchas diferencias, son más de tres. Las va analizar la Fiscalía y puntualmente ellos deben determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola.”